Омбудсмен ДНР о ситуации в Донбассе: Речь идет о целенаправленном уничтожении мирного населения

Ситуация в Донбассе крайне напряжена Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украина наращивает вооруженную агрессию в Донбассе несмотря подписанные и одобренные резолюцией Совета Безопасности ООН Минские договоренности. Об этом заявили Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Ситуация с безопасностью в Донецкой Народной Республике усугубляется с каждым днем. Украина целенаправленно бьет по объектам гражданской инфраструктуры и жилому сектору, грубым образом нарушая правила общей защиты, предоставленной гражданскому населению согласно положениям IV Женевской конвенции. Мы фиксируем повреждения жилых домов, объектов соцсферы и инфраструктуры, попытки терактов в городской черте, - заявила Дарья Васильевна.

Дарья Морозова Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Омбудсмен ДНР привела пример, что только за последние сутки зафиксировано 54 нарушения бессрочного режима прекращения огня со стороны Украины. Сегодня утром в результате обстрела поселка шахты им. Челюскинцев в Петровском районе погиб мирный житель. В Киевском районе около железнодорожного вокзала зафиксирована попытка установки взрывного устройства, в ходе которой самоподорвался украинский диверсант. Ночью в этих районах огнем ВСУ повреждены две школы – № 105 и № 56. На южном направлении, отражая удар противника, один защитник Республики погиб и еще трое получили ранения.

- Сегодня крайне небезопасно не только в прифронтовых населенных пунктах, - говорит Морозова. - Звуки войны все отчетливее слышны и в тылу.

ВСУ обстреливают школы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Уполномоченный по правам человека в Республики отметила, что все вышеперечисленное свидетельствует о решении Украины отказаться от мирной модели урегулирования конфликта в Донбассе.

- Более того, речь идет о целенаправленном уничтожении мирного населения, - подчеркивает Дарья Морозова. - Мы требуем должной реакции на события в регионе. Отрицая геноцид в Донбассе, международное сообщество поощряет военные преступления ВФУ.

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Об этом сообщает МГБ ДНР (подробнее)