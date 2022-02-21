Взрыв на железнодорожном рынке в Донецке: Украинский диверсант подорвался во время установки взрывного устройства

Эдуард Басурин сообщил, что украинский диверсант пытался заминировать вход на рынок Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 21 февраля, в Донецке украинский диверсант подорвался во время установки взрывного устройства в районе железнодорожного вокзала Донецка. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- По оперативной информации МГБ ДНР, стало известно, что около 4.45 у входа на рынок в районе железнодорожного вокзала произошел самоподрыв украинского диверсанта при попытке установки им взрывного устройства. Рядом с останками террориста обнаружена сумка со вторым взрывным устройством, - отметили в оборонном ведомстве Республики.

В Республиках Донбасса активизировались украинские диверсанты. Как сообщалось ранее, в ДНР проникла украинская диверсионная группа для дальнейшего выхода к российской границе. Их встретили подразделения военнослужащих Республики. В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной милиции.

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