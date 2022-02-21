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Политика21 февраля 2022 7:27

На территорию ДНР проникла группа украинских диверсантов - идет бой

Об этом сообщает МГБ ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
На территорию ДНР проникла группа украинских диверсантов, сообщает МГБ. Фото: МГБ ДНР

На территорию ДНР проникла группа украинских диверсантов, сообщает МГБ. Фото: МГБ ДНР

В Донецкую Народную Республику проникла украинская диверсионная группа для дальнейшего выхода к государственной границе с Россией. Об этом сегодня сообщили в Министерстве государственной безопасности Республики (МГБ ДНР).

- Ориентировочно в 08.10 в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника, - говорится в сообщении МГБ ДНР.

По данным Министерства государственной безопасности, украинские боевики попытались приблизиться к российской границе. Их встретили подразделения Управления Народной милиции. Завязался бой.

- В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной Милиции ДНР, - добавили в МГБ.

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