Ночью и утром ВСУ обстреливали Донецк и два поселка на юге ДНР

Зафиксированы три обстрела территории ДНР, выпущено более 52 мины и снаряда. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 21 февраля, ночью и утром зафиксированы три обстрела территории ДНР, выпущено более 52 мины и снаряда. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- С начала текущих суток в ДНР зафиксированы обстрелы трех населенных пунктов: Петровское и Заиченко на юге ДНР и Старомихайловка на окраине Донецка. Выпущено 52 мины и снаряда калибром 82, 120 и 122 мм и 34 гранаты разного типа, - говорится в сообщении.

02:55 - н.п. Водяное - н.п. Заиченко: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм.

06:30 - н.п. Богдановка - н.п. Петровское: выпущено 26 мин калибром 120 мм, 3 гранаты из РПГ, 31 граната из АГС.

07:00 - н.п. Галициновка - н.п. Старомихайловка: выпущено 14 мин калибром 120 мм.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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