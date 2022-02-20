В Донецке обнаружили несколько схронов со взрывчаткой

Взрывчатку обезвредили на месте. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Задержанный в результате ночной спецоперации в Донецке украинский диверсант выдал местонахождение тайников со взрывчаткой, предназначенной для проведения терактов. Об этом сегодня заявили в Министерстве государственной безопасности (МГБ) ДНР.

- В результате обследования установлено, что в схронах находятся пластиковая взрывчатка, мины направленного действия МОН-50, а также емкости с жидкой взрывчаткой повышенной мощности, - говорится в сообщении.

Боеприпасы разминировать на месте не представилось возможным - они были поставлены на неизвлекаемость. Пришлось обезвредить на месте.

Напомним, минувшей ночью в Киевском районе Донецка была обнаружена украинская диверсионная группа. В ходе задержания ее участники оказали вооруженное сопротивление. Двое бойцов спецназа МГБ получили ранения. Как заявили в МГБ, диверсанты планировали серию подрывов важной инфраструктуры.

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