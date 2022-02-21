В Донецке обстрелами ВСУ повреждены две школы. Фото: Телеграм-канал Алексея Кулемзина

Сегодня, 21 февраля, в Донецке обстрелами вооруженных формирований Украины повреждены две школы. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации города Максим Жуковский.

- Прилет сегодня ночью был возле школы № 105 на Петровке, повреждены окна и стены здания. Также ночными обстрелами повреждена школа № 56 в Киевском районе, - ДАН цитирует первого заместителя Донецкого мэра.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), в школах нет очагов возгораний, в зданиях пострадало остекление. На места обстрелов выехали оперативные группы представительства Республики в СЦКК.

В МЧС ДНР уточнили, что в школе № 105 повреждено шестнадцать оконных блоков на первом и втором этажах, стены здания посечены.

Напомним, что сейчас в ДНР дети не посещают занятий до стабилизации ситуации.

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