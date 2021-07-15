В Донецке завершился форум «Россия-Донбасс: единство приоритетов»

В Донецке прошел форум «Россия-Донбасс: единство приоритетов». Фото: denis-pushilin.ru

В столице Донецкой Народной Республики завершился масштабный интеграционный форум «Россия-Донбасс: единство приоритетов».

Форум собрал более 800 участников из Донецкой и Луганской Народных Республик, Российской Федерации, Южной Осетии.

Мероприятие длилось четыре часа. На нем выступили Главы и представители ДНР и ЛНР, члены всероссийской политической партии «Единая Россия», Премьер-министр Южной Осетии.

Это уже третий интеграционный форум прошедший в Донецке. В прошлые годы проводились форумы «Русский Донбасс» и «Единство русских: защита прав и свобод».

Напомним, «Комсомольская правда» пообщалась с жителями ДНР и услышала их мнение - как дончане отреагировали на форум «Россия – Донбасс: единство приоритетов».

Также «КП» собрала главные заявления, прозвучавшие 15 июля на масштабном интеграционном форуме в столице ДНР.

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