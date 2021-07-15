Глава ЛНР об участии жителей Республики в выборах депутатов Госдумы РФ: «Теперь голос Донбасса будет услышан и учтен»

Руководитель Республики рассказал, что вчера в Луганске прошел форум граждан России. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

В своем видеообращении на форуме «Россия-Донбасс: единство приоритетов» Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о своем поручении общественным организациям обеспечить возможность каждому жителю ЛНР с российским гражданством принять участие в избирательном процессе, в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации.

- Очень важно, что теперь голос Донбасса будет услышан и учтен, - заявил Леонид Иванович. - Это еще раз показывает и утверждает, что семь лет назад нами был сделан правильный выбор – интеграция с Россией. Все это время, благодаря России мы чувствовали помощь и уверенность в завтрашнем дне. Именно поэтому нам удалось пережить страшное время 2014 года и несмотря ни на что развиваться и приумножать наши достижения.

Руководитель Республики рассказал, что вчера в Луганске прошел форум граждан России, на котором от участников прозвучало много слов о помощи и поддержке РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: «Граждане РФ, проживающие в Донбассе, должны обладать всеми правами, которые гарантированы их гражданством»

Об этом лидер Республики заявил на масштабном форуме в Донецке (подробнее)