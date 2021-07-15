Денис Пушилин: «Граждане РФ, проживающие в Донбассе, должны обладать всеми правами, которые гарантированы их гражданством»

По мнению Дениса Пушилина, должна пройти полная интеграция в российские системы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Донецкой и Луганской Народных Республиках сейчас проживает более полумиллиона граждан Российской Федерации. И количество желающих получить паспорт РФ по упрощенной процедуре только растет. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин на масштабном форуме «Россия - Донбасс: единство приоритетов», который проходит сегодня в Донецке.

- В 2014 году мы встали на защиту русского мира и не уходим с линии обороны до сих пор. Это наша ответственность, которую мы несем в полной мере. Но граждане РФ, проживающие в Донбассе, должны обладать и всеми правами, которые гарантированы их гражданством, полностью включиться в социально-экономическую жизнь Российской Федерации, - отметил он.

По мнению Дениса Пушилина, должна пройти полная интеграция в российские системы социального обеспечения, образования, медицины, подключения к госуслугам - все то, что полагается всем россиянам.

- Мы часть большой России, - напомнил Глава ДНР.

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