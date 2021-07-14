В ЛНР проходит форум граждан России

Форум граждан России проходит в Луганске. Фото: ЛИЦ

В столице Луганской Народной Республики стартовал форум граждан России. В нем принимают участие представители Российской Федерации, республик Донбасса, Южной Осетии и Абхазии.

- В рамках форума будут работать секции «Актуальные проблемы граждан России, проживающих за пределами страны», «Поддержка и защита граждан России за рубежом», «Реализация прав граждан России, проживающих за рубежом, на участие в избирательном процессе», - сообщили организаторы.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что этот форум назревал давно.

- Я считаю, что этот форум назрел уже давно, потому что я как депутат Государственной Думы получаю, по крайней мере, в месяц минимум 150-200 обращений от жителей Донбасса, - говорит Водолацкий. - Этот центр будет работать постоянно, это я буду сегодня предлагать на Форуме.

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