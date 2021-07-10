На форуме в Донецке расскажут о достижениях современной России

Дончане более семи лет назад сделали выбор в пользу России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

15 июля в столице ДНР пройдет форум «Россия-Донбасс: единство приоритетов». Организатор мероприятия – общественная организация «Русский центр» при поддержке партии «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе «РЦ».

- Форум будет посвящен достижениям в современной России в политике, культуре, медицине, науке, спорте, образовании, IT-технологиях, - отметили в «Русском центре».

Ожидается, что в форуме будут участвовать 800 человек из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Российской Федерации. Среди участников представители руководства ДНР и ЛНР, политики, ученые, деятели культуры, ветераны труда, преподаватели и студенты, представители общественных организаций и движений, спортсмены, военнослужащие.

Участники обменяются мнениями о развитии основных сфер жизнедеятельности российского государства.

На площадке форума будет работать интерактивная зона – онлайн-центр регистрации граждан России, проживающих в Донбассе, на едином портале Государственных услуг.

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