Денис Пушилин: Благодаря помощи России живет и развивается Донбасс

Денис Пушилин отметил, что Донбасс связан с Россией не только исторически. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов» заявил, что Донбасс всегда ощущал себя частью России.

- Выбор, который мы сделали в 2014 году не был спонтанным и неожиданным. О его исторических предпосылках говорит в своей недавней статье Владимир Путин, - сказал Денис Владимирович.

Руководитель государства отметил, что Донбасс связан с Россией не только исторически.

- Нас крепко связывают родственные, культурные, экономические связи. Сегодня это передовое в цивилизационном плане государство, - сказал Пушилин. - Сегодня с нами депутаты партии «Единая Россия», и ваше присутствие здесь много для нас значит. От имени всего народа Донбасса выражаю искреннюю признательность за всестороннюю поддержку. Мы понимаем, что именно благодаря помощи России живет и развивается Донбасс.

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