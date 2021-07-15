Главные заявления, прозвучавшие на масштабном форуме «Россия-Донбасс: единство приоритетов» в Донецке

Денис Пушилин открыл форум «Россия – Донбасс: единство приоритетов». Фото: Сайт Главы ДНР

Форум «Россия-Донбасс: единство приоритетов» собрал более 800 представителей из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Российской Федерации. В мероприятии учувствуют члены всероссийской политической партии «Единая Россия».

На форуме выступили лидеры ДНР и ЛНР, политики Донбасса и депутаты Государственной думы.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках сейчас проживает более полумиллиона граждан Российской Федерации. И количество желающих получить паспорт РФ по упрощенной процедуре только растет.

- В 2014 году мы встали на защиту русского мира и не уходим с линии обороны до сих пор. Это наша ответственность, которую мы несем в полной мере. Но граждане РФ, проживающие в Донбассе, должны обладать и всеми правами, которые гарантированы их гражданством, полностью включиться в социально-экономическую жизнь Российской Федерации, - отметил он.

По мнению Дениса Пушилина, должна пройти полная интеграция в российские системы социального обеспечения, образования, медицины, подключения к госуслугам - все то, что полагается всем россиянам.

- Мы часть большой России, - напомнил Глава ДНР.

Масштабный форум прошел в Донецке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Также Денис Владимирович отметил, что Донбасс всегда ощущал себя частью России.

- Выбор, который мы сделали в 2014 году не был спонтанным и неожиданным. О его исторических предпосылках говорит в своей недавней статье Владимир Путин, - сказал Денис Владимирович. - Нас крепко связывают родственные, культурные, экономические связи. Сегодня это передовое в цивилизационном плане государство, - сказал Пушилин. - Сегодня с нами депутаты партии «Единая Россия», и ваше присутствие здесь много для нас значит. От имени всего народа Донбасса выражаю искреннюю признательность за всестороннюю поддержку. Мы понимаем, что именно благодаря помощи России живет и развивается Донбасс.

Глава ДНР подчеркнул, что многие жители ДНР и ЛНР, получившие российские паспорта, живут на линии фронта. Каждый день в российских граждан стреляет украинская армия. Разрушает их дома, школы, в которых учатся их дети.

- Я подчеркиваю: Украинская армия целится в российских граждан. Только в прифронтовых поселках Горловки российские паспорта получили более полутора тысяч жителей. 139 человек в многострадальном Зайцево, 324 в поселке шахты Глубокая, 297 – в Никитовке. В Гольме, которая буквально три дня назад была обстреляна из миномета, живет 241 российский гражданин. Эти люди не оставили свою землю, стойко вынося все тяготы войны и рискуя жизнью. Их защищают военнослужащие Народной милиции, которые подавляют противника ответным огнем. Они выполняют свою священную конституционную обязанность и гражданский долг, обороняя Донбасс, а значит и Россию.

В своем видеообращении на форуме «Россия-Донбасс: единство приоритетов» Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о своем поручении общественным организациям обеспечить возможность каждому жителю ЛНР с российским гражданством принять участие в избирательном процессе, в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации.

- Очень важно, что теперь голос Донбасса будет услышан и учтен, - заявил Леонид Иванович. - Это еще раз показывает и утверждает, что семь лет назад нами был сделан правильный выбор – интеграция с Россией. Все это время, благодаря России мы чувствовали помощь и уверенность в завтрашнем дне. Именно поэтому нам удалось пережить страшное время 2014 года и несмотря ни на что развиваться и приумножать наши достижения.

На форуме выступил и депутат Госдумы РФ, Герой Труда ДНР Геннадий Онищенко. Он заявил, что трудно переоценить значение Донбасса в истории России. Донбасс всегда был кузницей экономики, промышленности, политики. Донецк всегда в Советском государстве играл особую роль.

- Самое главное для нас то, что 251 образовательное учреждение Донецкой Народной Республики обучается по федеральным образовательным стандартам Российской Федерации, а это значит, что историю нашей страны они изучают по реальному состоянию, а не по фейковыми заявлениям, - отметил Геннадий Григорьевич.

Депутат Государственной Думы России Андрей Козенко отметил, что за последние годы многое было сделано для интеграции Донбасса с Россией, однако впереди еще немало вопросов, требующих решения.

Андрей Козенко Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Главного мы достигли – это фактическое признание Донецкой и Луганской Народных Республик Российской Федерацией. Во многом это признание выражено в указах Президента Российской Федерацией Владимира Владимировича Путина. Ведь именно его решением признаются документы, выданные гражданам ДНР и ЛНР действующими органами власти, и упрощена процедура приобретения российского гражданства. Результатом стало получение российских паспортов более полумиллионом жителей Донбасса. К концу этого года мы рассчитываем, что количество полноправных российских граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, должно, как минимум, удвоится.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Водолацкий в ходе форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов» заявил, что на секциях форума обсуждались вопросы, интересующие жителей Донбасса.

- Мы вступаем в новый этап развития наших отношений. Нам необходимо сегодня максимально упрощать все бюрократические преграды, которые существуют, - заявил депутат Госдумы России.

Виктор Водолацкий отметил, что Государственной Думой принято около 16 федеральных законов в отношении соотечественников, генератором идей и предложений которых стали жители Донбасса.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Водолацкий (слева) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Для нас Донбасс – это не дальнее зарубежье, а большая Россия. Для наших граждан мы должны и обязаны решить огромное количество вопросов, которые мы сегодня получили на круглых столах, - сказал депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий.

- Россия не бросает своих. Россия – не бросает русских. Донбасс на своем примере это знает и ощущает, - заявила на форуме министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Для разрушения выстроенной Киевом информационной блокады Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы республики Донбасса могли быть услышанными на мировой арене.

- В этом плане колоссально важное значение имеет наше выступление - представителей республик Донбасса - на полях Совета безопасности ООН, что стало возможным исключительно благодаря усилиями приложенным со стороны постоянного представительства РФ при ООН. Это мероприятие раз и навсегда нарушило монополию Украины на освещение на международной арене событий в Донбассе. И подарило нам бесценный шанс представить на главнейшей дипломатической площадке мира правдивое, объективное изложение того, что на самом деле происходит в ДНР, ЛНР и минском процессе, - рассказала Наталья Юрьевна.

Также во время форума в ДНР начался прием заявок от желающих вступить в ряды партии РФ «Единая Россия». Такой возможностью могут воспользоваться жители Донбасса, получившие российское гражданство.

Одним из первых документы подал председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка, а также другие парламентарии, представители молодежных организаций и общественники. Заявления передали непосредственно в руки члену фракции ЕГ в Госдуме, первому заместителю председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктору Водолацкому, приехавшему на форум в составе российской делегации.

- Для меня волнительно принять эти уникальные документы, потому что это еще раз подтверждает неразрывную связь Донбасса с Россией, что мы единое целое, - отметил он.

Прием заявлений для вступления в партию Единая России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«КП» спросила у нашего эксперта, донецкого политолога Дмитрия Кузьменко мнение о значении форума для обычных жителей.

- Исходя из заявлений, сомнений нет – интеграция в Россию будет продолжена при любых обстоятельствах, - считает политолог. – Как бы не стреляли по республикам украинские военные, какие бы провокации они не устраивали – выбор, сделанный на референдуме 2014 года остается актуальным – наш дом – это Россия!

- А что означает этот форум для обычных жителей?

- Надежду. И даже для матерых пессимистов, что, мол, нас бросили. На самом деле, это не так. И на самом высоком уровне сегодня еще раз доказано: будущее Донбасса – в составе России.

Читайте также

В «Единой России» помогут разработать программу развития Донбасса

Туда войдут предложения от жителей ДНР и ЛНР (подробнее)