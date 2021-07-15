Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий: Для нас Донбасс – это не дальнее зарубежье, а большая Россия

Депутат отметил, что Госдумой принято около 16 федеральных законов, генератором идей и предложений которых стали жители Донбасса. Фото: Единая Россия - Ростовская область / ВКонтакте

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Водолацкий в ходе форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов» заявил, что на секциях форума обсуждались вопросы, интересующие жителей Донбасса.

- Мы вступаем в новый этап развития наших отношений. Нам необходимо сегодня максимально упрощать все бюрократические преграды, которые существуют, - заявил депутат Госдумы России.

Виктор Водолацкий отметил, что Государственной Думой принято около 16 федеральных законов в отношении соотечественников, генератором идей и предложений которых стали жители Донбасса.

- Для нас Донбасс – это не дальнее зарубежье, а большая Россия. Для наших граждан мы должны и обязаны решить огромное количество вопросов, которые мы сегодня получили на круглых столах, - сказал депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко: «Главного мы достигли – это фактическое признание ДНР и ЛНР Российской Федерацией»

Политик выступил с таким заявлением на масштабном форуме в Донецке «Россия-Донбасс: единство приоритетов» (подробнее)