Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко: «Главного мы достигли – это фактическое признание ДНР и ЛНР Российской Федерацией»

Во время масштабного форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов» в Донецке заявил депутат Государственной Думы России Андрей Козенко [архивное фото] Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За последние годы многое было сделано для интеграции Донбасса с Россией. Однако впереди еще немало вопросов, требующих решения. Об этом во время масштабного форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов» в Донецке заявил депутат Государственной Думы России Андрей Козенко. Особое внимание российский политик уделил вопросу паспортизации.

- Главного мы достигли – это фактическое признание Донецкой и Луганской Народных Республик Российской Федерацией. Во многом это признание выражено в указах Президента Российской Федерацией Владимира Владимировича Путина. Ведь именно его решением признаются документы, выданные гражданам ДНР и ЛНР действующими органами власти, и упрощена процедура приобретения российского гражданства. Результатом стало получение российских паспортов более полумиллионом жителей Донбасса. К концу этого года мы рассчитываем, что количество полноправных российских граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, должно, как минимум, удвоится.

Напомним, форум в Донецке собрал более 800 представителей из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Российской Федерации. В мероприятии участвуют члены всероссийской политической партии «Единая Россия».

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