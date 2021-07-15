Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко выступил на масштабном форуме в Донецке

Онищенко отметил, что Донбасс всегда был кузницей экономики, промышленности, политики [архивное фото] Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Трудно переоценить значение Донбасса в истории России. Донбасс всегда был кузницей экономики, промышленности, политики. Донецк всегда в Советском государстве играл особую роль. Об этом во время масштабного форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов» в Донецке заявил депутат Государственной Думы России, Герой труда ДНР, Геннадий Онищенко. Особое внимание российский политик уделил образованию.

- Самое главное для нас то, что 251 образовательное учреждение Донецкой Народной Республики обучается по федеральным образовательным стандартам Российской Федерации, а это значит, что историю нашей страны они изучают по реальному состоянию, а не по фейковыми заявлениям, - отметил Геннадий Григорьевич.

Напомним, форум в Донецке собрал более 800 представителей из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Российской Федерации. В мероприятии учувствуют члены всероссийской политической партии «Единая Россия».

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