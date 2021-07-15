Глава ДНР Денис Пушилин: Украинская армия целится в российских граждан

Каждый день в российских граждан стреляет украинская армия Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Донецкой и Луганской Народных Республиках проживают более полумиллиона граждан Российской Федерации. Многие из них – на линии фронта. Каждый день в российских граждан стреляет украинская армия. Разрушает их дома, школы, в которых учатся их дети. Об этом во время масштабного форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов» заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Я подчеркиваю: Украинская армия целится в российских граждан. Только в прифронтовых поселках Горловки российские паспорта получили более полутора тысяч жителей. 139 человек в многострадальном Зайцево, 324 в поселке шахты Глубокая, 297 – в Никитовке. В Гольме, которая буквально три дня назад была обстреляна из миномета, живет 241 российский гражданин. Эти люди не оставили свою землю, стойко вынося все тяготы войны и рискуя жизнью. Их защищают военнослужащие Народной милиции, которые подавляют противника ответным огнем. Они выполняют свою священную конституционную обязанность и гражданский долг, обороняя Донбасс, а значит и Россию.

Форум в Донецке собрал более 800 представителей из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Российской Федерации. В мероприятии учувствуют члены всероссийской политической партии «Единая Россия».

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