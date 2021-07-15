«Донесите до России, что мы русские люди»: Глава ДНР рассказал, что ему написала жительница Мариуполя

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ходе форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов» Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин процитировал сообщение, которое ему прислала жительница Мариуполя.

- Мне написала жительница Мариуполя, имя которой не буду упоминать по понятным причинам, - сказал Денис Владимирович и процитировал сообщение:

«Хочу Вас и всю Россию заверить, что Мариуполь не подведет, народ всей душой в России. Мы это доказали на референдуме 11 мая 2014 года, когда за ДНР и Россию проголосовали 100 процентов населения, и за семь лет настроения не изменились, наоборот обострились. Донесите до России, что мы русские люди и этим все сказано.»

В Донецкой и Луганской Народных Республиках проживают более полумиллиона граждан Российской Федерации. Многие из них – на линии фронта. Каждый день в российских граждан стреляет украинская армия. Разрушает их дома, школы, в которых учатся их дети, заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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