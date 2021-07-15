В «Единой России» помогут разработать программу развития Донбасса

В Донбассе настроены на интеграцию с Россией Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В крупнейшей политической партии РФ «Единая Россия» разработают программу социально-экономического развития Донбасса. Об этом заявил в Донецке депутат Госдумы, зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

- Будет опубликован проект программы социально-экономического развития региона на ближайшие три года. Она включает в себя весь спектр жизни - новые рабочие места, достойную зарплату, вопросы, связанные с развитием медицины и образования в Донбассе, молодежной политики, - отметил он.

По словам политика, туда войдут также предложения, поступившие от жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

- Весь набор этих вопросов каждые 2-3 недели я буду обсуждать в ДНР и ЛНР, - заверил Виктор Водолацкий.

Напомним, сегодня в Донецке проходит масштабный форум «Россия-Донбасс: единство приоритетов», участники которого расскажут о достижениях современной России. Все происходящее можно увидеть в режиме онлайн.

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