В Донецке сегодня пройдет масштабный форум «Россия - Донбасс»

Встреча пройдет в столице Донецкой Народной Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня в Донецке пройдет масштабный форум «Россия-Донбасс: единство приоритетов», где соберутся более 800 представителей из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Российской Федерации. Предполагается участие членов всероссийской политической партии «Единая Россия». Об этом сообщили в Русском центре, выступающим организатором мероприятия.

Форум расскажет о достижениях современной России в ключевых сферах жизни - культуре, спорте, образовании, медицине, политике, IT-технологиях. Участники обменяются своим мнением по поводу их дальнейшего развития.

Кроме того, на рабочей площадке задействуют интерактивную зону - будет развернут онлайн-центр по регистрации жителей Донбасса, получивших гражданство РФ, на Едином портале государственных услуг.

- Все происходящее можно будет увидеть в режиме онлайн. Прямая трансляция будет доступна на канале YouTubе. Мероприятие начнется в 14.00, - уточняют организаторы.

Напомним, вчера в ЛНР прошел форум граждан России. В нем приняли участие представители РФ, республик Донбасса, Южной Осетии и Абхазии.

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