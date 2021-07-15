Как дончане отреагировали на форум «Россия – Донбасс: единство приоритетов»

Флаг России для жителей ДНР - символ их будущего, за которое они борются вот уже восьмой год Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

15 июля в Донецке проходит форум «Россия – Донбасс: единство приоритетов». «КП» пообщалась с жителями ДНР и услышала их мнение.

Эмиль Фисталь, директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии, профессор, Герой труда ДНР:

- Внимание России к республикам Донбасса однозначно ускорит процесс интеграции. Мы с нетерпение ждем воссоединения, чтобы быть равноправными гражданами великой страны. Я одним из первых вступлю в ряды партии «Единая Россия». Это даст улучшение жизни нашему народу, который восьмой год страдает от гражданской войны и блокады.

Владимир Скобцов, поэт Донбасса:

Форум "Россия-Донбасс: единство приоритетов», организованный «Русским Центром» при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» продемонстрировал всему миру неразрывную связь Русского Донбасса с Отечеством.

Получая российские паспорта и СНИЛС, мы становимся полноценными гражданами России, защищенными Конституцией и будем принимать участие в выборе будущего нашей Отчизны. Как отметил президент России Владимир Путин, Россия это цивилизация, от себя добавлю, что наш Донбасс был, есть и будет форпостом России.

Нынешний год объявлен в нашей Республике Годом Русской культуры и как тут не вспомнить классика русской литературы Николая Гоголя! Освещу нынешнее событие парафразом его прекрасной прозы.

Донбасс, куда несешься ты? Дай ответ. Не даёт ответа. Гремит металлом оркестр Калашникова, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух и дают ему дорогу субпассионарии.

Эх, Донбасс, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты мог родиться, в той земле, что не любит шутить.

Антон Юдин, студент:

- Для меня такие форумы говорят о многом. В нем приняли участие российские политики, а значит им важен голос Донбасса. Очень приятно слышать от них такие слова, что Донбасс фактически признаны Россией. Я, как и все, очень надеюсь, что скоро будет признания документальное, юридическое. Мы уже многое сделали для того, чтобы быть в России. Теперь, как вижу я, Россия делает все возможное для этого.

Владимир Степанов, житель поселка Гольмовский:

- Форум я не смотрел. У нас тут не то что с интернетом и связью проблемы, а свет бывает не так часто. Из-за обстрелов ВСУ. Но в любом случае, я поддерживаю проведение таких форумов. Более того, предлагаю во время форумов проводить прямое включение из поселков, которые постоянно под обстрелами. Мы с нетерпением ждем того момента, когда наступит мир. Момента, когда мы будем в составе России. В последнее время у нас все чаще говорят об этом.

Светлана Мищенко, жительница прифронтового поселка Октябрьский:

- До войны я работала в техслужбе Донецкого аэропорта, сейчас – реализатором на рынке. Дом почти разбит снарядами ВСУ. Кормимся с огорода. Все, что хотела с 2014 – го года – это быть гражданином России. Иногда отчаяние гложит, так хочется работать в каком – нибудь аэропорту России! Но такие форумы – верный знак, что нас не бросят!

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