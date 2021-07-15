Премьер-министр Южной Осетии: Россия никогда не оставит своих граждан в беде

Геннадий Бекоев Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Республики Донбасса и Южную Осетию объединяет вера в одно большое Отечество – Россию. Об этом на форуме заявил премьер-министр Южной Осетии Геннадий Бекоев.

Он поприветствовал участников форума от имени Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова и поблагодарил лидера ДНР за приглашение, после чего зачитал приветственный адрес от Главы РЮО.

- Все мы связываем свой завтрашний день с Россией и твердо знаем, что Россия никогда не оставит своих граждан в беде при любых обстоятельствах. Собравшийся на земле Донбасса форум «Россия – Донбасс: единство приоритетов» – наглядное подтверждение нашего единства, решимости отстаивать права граждан России, где бы они ни проживали. Уверен, что форум станет очередным важным этапом реализации, защиты и поддержки прав соотечественников за рубежом, – говорится в приветственном адресе Президента Республики Южная Осетия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: «Граждане РФ, проживающие в Донбассе, должны обладать всеми правами, которые гарантированы их гражданством»

Об этом лидер Республики заявил на масштабном форуме в Донецке (подробнее)