«Интеграция в Россию будет продолжена при любых обстоятельствах» - донецкий политолог

Республики сделали свой выбор еще в 2014 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

15 июля в столичном Центре славянской культуры открылся форум «Россия – Донбасс: единство приоритетов». Организатором мероприятия выступил Русский центр при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия».

«КП» спросила у нашего эксперта, донецкого политолога Дмитрия Кузьменко мнение о значении форума для обычных жителей.

- Исходя из заявлений, сомнений нет – интеграция в Россию будет продолжена при любых обстоятельствах, - считает политолог. – Как бы не стреляли по республикам украинские военные, какие бы провокации они не устраивали – выбор, сделанный на референдуме 2014 года остается актуальным – наш дом – это Россия!

- А что означает этот форум для обычных жителей?

- Надежду. И даже для матерых пессимистов, что, мол, нас бросили. На самом деле, это не так. И на самом высоком уровне сегодня еще раз доказано: будущее Донбасса – в составе России.

Напомним, форум в Донецке собрал более 800 представителей из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Российской Федерации. В мероприятии учувствуют члены всероссийской политической партии «Единая Россия».

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