Начальник НМ ЛНР Ян Лещенко: Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась

ВСУ активизировались на линии соприкосновения в ЛНР. Фото: штаб ООС

Ситуация на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике ухудшилась. Вооруженные формирования Украины увеличили интенсивность обстрелов, применяя и запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Утро 9 июля началось с обстрела Донецкого. По поселку ВСУ выпустили шесть мин.

За прошедшие сутки украинская армия выпустила 95 мин различного калибра по четырем населенным пунктам ЛНР. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

- За истекшие сутки обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Противник шесть раз обстрелял районы населенных пунктов Республики, использовав при этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениям, - заявил он.

Лещенко рассказал, какие населенные пункты Республики подверглись украинским обстрелам.

- Военнослужащие 57-й бригады ВСУ трижды обстреляли село Желобок, выпустив 65 мин калибра 120 миллиметров. Еще 10 таких боеприпасов было выпущено по селу Сокольники. Обстрелу с позиций соединения также подвергся район поселка городского типа Донецкий, киевские силовики выпустили в направлении населенного пункта 15 мин. Военнослужащие 24-й бригады обстреляли район Золотого-5, выпустив пять мин калибра 82 миллиметров, - рассказал начальник оборонного ведомства ЛНР.

Ян Лещенко. Фото: ЛИЦ

Отмечается, что с целью защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры – подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь по позициям киевских силовиков.

Ранее сообщалось, что в результате минометного обстрела поселка Донецкий вечером 7 июля ранения получила мирная жительница.

Кроме этого сообщается о перемещении техники вблизи проведения так называемой зоны «ООС». По данным разведки оборонного ведомства ЛНР – на железнодорожной станции в Рубежном зафиксировано нахождение 131 единицы техники, среди которой: зенитные ракетные комплексы, самоходные гаубицы, пушечно-ракетные комплексы, противотанковые пушки, гаубицы, БМП.

Вооружение ВСУ отмечено и вблизи жилых домов в населенных пунктах: Золотое-2, Попасная, Катериновка, Врубовка, Золотое-4, Причепиловка, Мироновский, Луганское, Болотенное, Лобачево, Крутая Гора.

Тем временем, подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики продолжают занятия по боевой подготовке.

- На минувшей неделе особое внимание уделялось повышению профессионального мастерства офицеров ротного и батальонного звена, по отработке различных вводных, от приведения подразделений в полную боевую готовность, до организации маневренной обороны и перехода в контрнаступление, - рассказали в оборонном ведомстве ЛНР.

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