За сутки ВСУ выпустили по территории Луганской Народной Республики 95 мин различного калибра

ВСУ увеличили интенсивность обстрелов с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки украинская армия выпустила по территории Луганской Народной Республики 95 боеприпасов различного калибра. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

- За истекшие сутки обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Противник шесть раз обстрелял районы населенных пунктов Республики, использовав при этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениям, - заявил он.

Лещенко рассказал, какие населенные пункты Республики подверглись украинским обстрелам.

- Военнослужащие 57-й бригады ВСУ трижды обстреляли село Желобок, выпустив 65 мин калибра 120 миллиметров. Еще 10 таких боеприпасов было выпущено по селу Сокольники. Обстрелу с позиций соединения также подвергся район поселка городского типа Донецкий, киевские силовики выпустили в направлении населенного пункта 15 мин. Военнослужащие 24-й бригады обстреляли район Золотого-5, выпустив пять мин калибра 82 миллиметров, - рассказал начальник оборонного ведомства ЛНР.

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