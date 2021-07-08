Глава ЛНР Леонид Пасечник - президенту Украины Владимиру Зеленскому: Когда вы уже наиграетесь в войну?

Война в Донбассе продолжается уже восьмой год Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что прошло всего несколько часов после встречи Контактной группы, как Украина в очередной раз продемонстрировала свое нежелание выполнять Минские соглашения. Вооруженные формирования Украины открыли минометный огонь по поселку Донецкий – в результате обстрела тяжелые ранения получила мирная жительница.

- Киев от слов поспешил приступить к делу. Подло и цинично украинские каратели из запрещенных «Минском» 120-миллиметровых минометов обстреляли мирное население поселка Донецкий, - заявил Пасечник.

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Руководитель Республики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому .

- Господин Зеленский, когда вы уже наиграетесь в войну? Или это вам нужно для того, чтобы обосновать перед всем миром свое желание отгородиться от Донбасса «стеной», прикрываясь организацией соответствующего референдума? – задает вопросы Леонид Иванович. - Совсем недавно вы говорили именно о таких планах. Скажу вам еще раз: в наших интересах прекратить братоубийства и разрушения! Вы, Владимир Александрович, именно с такими лозунгами и шли к власти.

Пасечник призвал Зеленского к работе над мирным урегулированием конфликта.

Напомним, 7 июля, в результате украинского минометного обстрела поселка Донецкий, тяжелые ранения получила мирная жительница. Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики были вынуждены открыть ответный огонь по позициям ВСУ.

По данным проведенного разбирательства представительством ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, огонь по Донецкому вели солдаты 57-й бригады украинской армии с направления населенного пункта Новотошковское. Киевские силовики применяли 120-миллиметровые минометы.

Кроме этого, на месте обстрела представители Республикив СЦКК зафиксировали и множественные осколочные повреждения фасада и остекления многоквартирных домов

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