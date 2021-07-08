Экстренное заявление НМ ЛНР: В результате минометного обстрела со стороны ВСУ тяжелые ранения получила мирная жительница

ВСУ продолжают обстреливать Республики Донбасса (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате минометного обстрела со вооруженных формирований Украины в поселке Донецкий тяжелые ранения получила мирная жительница. Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции ЛНР.

- По приказу комбрига Мишанчука боевики 57 бригады ВСУ с позиций в районе населенного пункта Новотошковское открыли минометный огонь из 120-милиметровых минометов по прифронтовому населенному пункту Донецкий, выпустив 10 мин. В результате данной провокации тяжелые ранения получила мирная жительница 1960 года рождения, - заявили в НМ Республики.

В оборонном ведомстве сообщили, что на данный момент пострадавшая находится в Кировской городской больнице, где за ее жизнь борются медицинские работники.

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