Глава ДНР Денис Пушилин – в большом интервью «Комсомольской правде»: Сейчас наши подразделения ни на что не закрывают глаза. Важно, чтобы Украина это понимала

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ситуация на линии соприкосновения, военный призыв, тарифы на коммунальные услуги и их качество, цены на продукты, ситуация с состоянием дорог, поэтапная отмена комендантского часа – на эти и другие вопросы Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ответил в интервью «Комсомольской правде».

Глава ДНР дал эксклюзивное интервью «Комсомолке» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Изменилась ли ситуация на линии соприкосновения после Вашего громкого заявления об открытии ответного огня с целью защиты населения Республики от 27 июня? Ведь Украина зачастую делает ставку на то, что Народная милиция не будет стрелять в ответ?

– Я бы не называл данное заявление громким. Это была просто констатация того, что прописано в Минских соглашениях и дополнительных договоренностях, которые в прошлом году были достигнуты и изложены на бумаге. Поэтому я принял решение задействовать соответствующий пункт договоренностей, который как раз говорит об ответном огне.

Мы привержены достигнутым договоренностям и ценим мир гораздо больше, нежели это делает Украина. Но так ведь не может продолжаться вечно. Гибнут наши военнослужащие. Страдает гражданское население. Уничтожается инфраструктура.

Поменялась ли ситуация? Сейчас практически ничего не остается незамеченным, и наши подразделения ни на что не закрывают глаза. Важно, чтобы Украина это понимала, но провокации продолжаются. Увы, снаряды по нашей территории продолжают прилетать. Украина продолжает нарушать Минские соглашения и все дальше отталкивает от себя Донбасс.

– Первый военный призыв в Республике вызвал опасения, что призывать будут не добровольцев, а пришедших получать республиканский паспорт. Также многие переживали, что призывников будут отправлять на фронт. Как бы Вы успокоили родителей потенциальных солдат по призыву?

– То, что мы увидели с момента начала призыва, это самое лучшее опровержение тех опасений, которые были. Я тоже читал эти опасения, но они оказались беспочвенны: дополнительно и обманным путем новобранцев у нас никто не призывал.

Как это будет дальше? Конечно же, мы будем поэтапно увеличивать численность призывников. Стоит задача, чтобы молодые ребята получали воинскую специальность. Уже много говорили о том, почему это необходимо. Тем более у нас был большой перерыв, когда отсутствовала срочная служба, а это недопустимо для любого государства, тем более для воюющего. Военнослужащие-срочники никак не будут задействованы на линии обороны, на переднем крае. Это обязательное условие, которое мы поставили и будем соблюдать.

Военнослужащие-срочники никак не будут задействованы на линии обороны Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

– Какие у Вас впечатления от встречи с новым инвестором «Внешторгсервиса» Евгением Юрченко. Знали ли Вы его до официального представления?

– Знакомы раньше не были. Впечатления, которые появились с момента обсуждения тех обязательств, которые он мог бы на себя взять, весьма положительные. Здесь важен результат для наших людей, и принятые обязательства соблюдаются. Как дальше будет – покажет время. Мы рассчитываем на модернизацию производства и на погашение всех задолженностей. Пока все идет по плану.

– Как Вы наблюдаете – где более развиты патриотические чувства – у тех, кто живет на окраинах, или у тех, кто живет и учится в центре, и практически, не слышат обстрелов?

– Не всегда можно руководствоваться тем, кто и где живет. Если мы вспомним 2014–2015 годы, то где бы ты ни жил, ты слышал разрывы снарядов. Снаряд мог прилететь куда угодно. Мы помним это ощущение по сей день.

Да, на переднем крае сейчас громко и неспокойно, определенный контраст есть. Внутри Республики, в тылу, люди живут несколько другими проблемами. Это проблемы мирного времени. Кто патриотичнее? Я бы не брал на себя ответственность абсолютно четко делать на этом акцент. Все, кто живет на территории Донецкой и Луганской Народных Республиках, в тех условиях, которые нам создала оставшаяся часть Украины, патриоты априори.

С 1 июля в Республике выросли тарифы ЖКХ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– В Республике выросли тарифы на коммунальные услуги. Все слышали официальную версию, что это поможет развиваться отрасли. Между тем, дворники, слесари и другие – уверены, что их небольшие зарплаты не изменятся, а больше станут получать люди в чистых кабинетах. Какова ситуация на самом деле?

– Мы очень долго удерживали тарифы и не меняли их. Хотя, увы, необходимость в этом была, потому что заниженные для населения тарифы не покрывали себестоимости предоставляемых услуг.

В прошлом году на возмещение разницы тарифов ЖКХ для населения мы выделили три миллиарда рублей. Казалось бы, очень большие деньги и они должны компенсировать разницу. Но нет. Мы не смогли и близко подойти к тому, чтобы нашим коммунальным предприятиям компенсировать расходы и вывести их на нужный уровень, который даст возможность полноценно функционировать.

У наших граждан есть запрос, чтобы услуги, которые оказывают коммунальные предприятия, соответствовали достойному уровню. Этого невозможно достичь по щелчку. Это определенная планомерная работа, которая ведется годами.

Мы были вынуждены поднять тарифы с 1 июля. Трудно спорить с теми обоснованиями, которые мне предоставило Правительство. Параллельно с этим должно улучшаться материально–техническое обеспечение коммунальных предприятий и качество предоставляемых услуг. Это те задачи, с которыми нужно справиться. И без роста заработных плат самих сотрудников коммунальных предприятий у нас этого не получится. Это очевидно. При этом опасения, что деньги пойдут «не туда», считаю, в этом случае не оправданы. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что пока еще не все направления закрываются этим повышением, потому что разница между тарифами и себестоимостью услуг остается слишком большой.

– Вопрос по этой же теме. Жители платят за квартиру, а когда обращаются в жилищное управление с той или иной проблемой, часто получают ответ, мол, нам даже на зарплаты денег не хватает, не то что на решение вашей проблемы. Это еще хорошо, если не в хамской форме ответят. Каково Ваше отношение к таким ситуациям? Какие есть выходы, чтобы люди, исправно оплачивающие услуги, не получали такие ответы?

– Как к этому может относиться нормальный человек? Я к этому отношусь негативно, потому что я такой же потребитель этих коммунальных услуг. Безусловно, это нужно менять. Повышение заработных плат сотрудникам, улучшение материально–технической базы, улучшение качества и уровня предоставляемых услуг – это те задачи, которые стоят сейчас перед нами, перед профильным министерством, перед теми службами, которые за этим следят и должны это контролировать. Поэтому двигаемся в том направлении, чтобы все деньги, которые поступают в адрес коммунальных предприятий, возвращались в виде качественно выполненных услуг. С одной стороны, это непростая задача, но с другой – если мы эту ситуацию не изменим, это будет крайне неверно и люди нас не поймут. Мы это осознаем.

продолжение следует...