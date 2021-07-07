Глава ДНР Денис Пушилин – в большом интервью «Комсомольской правде»: У нас огромнейший потенциал и трудолюбивые жители – так сложилось исторически

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

...продолжение. [ЧАСТЬ 1]

Ситуация на линии соприкосновения, военный призыв, тарифы на коммунальные услуги и их качество, цены на продукты, ситуация с состоянием дорог, поэтапная отмена комендантского часа – на эти и другие вопросы Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ответил в интервью «Комсомольской правде».

– Население беспокоят цены на продукты. Особенно стоимость курятины. В конце февраля в Республике было принято решение заморозить цены на бройлерную мясопродукцию до 1 мая. Цены не поднимались, однако по истечению этого срока они стремительно начали расти. С чем это связано и стоит ли людям надеяться на их снижение?

– Мы действительно были вынуждены заморозить цены, но продолжать столь грубо вмешиваться со стороны государства в данное направление непозволительно. И с учетом тех тенденций, которые мы видим на рынке, нам пришлось эти ограничения снять. Откровенно говоря, предприятия уходили в убыток. С чем связан рост цен – мы понимаем. Цена растет не только в Донецкой Народной Республике. Она растет в России и не только. Основная причина – это импортные компоненты комбикормов, на которые резко выросла стоимость, и она продолжает расти. Соответственно, дорожает комбикорм, а он в себестоимости курицы составляют порядка 60–70 процентов. Поэтому мы видим, что цена на курицу продолжает расти.

Есть ли здесь какая–то спекулятивная составляющая со стороны предпринимателей? Если и есть, то она не столь значительна. Профильные ведомства занимаются этим вопросом. Цены стараются контролировать, чтобы соблюдались предельно допустимые надбавки. Но, увы, это та общемировая тенденция, на которую мы не в силах повлиять своим участием.

Мы держим руку на пульсе. Будем смотреть, что можно еще сделать. Но пока рычагов влияния на эту ситуацию крайне мало. Если ограничить рост цен искусственно, то предприятия сначала уйдут в убыток, а потом будут вынуждены закрыться. Это все, чего можно достичь такими необдуманными шагами. Поэтому сейчас рассматриваются другие варианты.

Основная причина подорожания – это импортные компоненты комбикормов, на которые резко выросла стоимость, и она продолжает расти Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

– Как скажутся на перспективах урожая рекордные дожди последних недель. Уже есть точный прогноз от специалистов?

– Прогноз урожая – дело неблагодарное. С уверенностью можно сказать, что негативные последствия будут, мы это видим. Прошлый год был излишне засушлив – это внесло свои коррективы в урожайность. В этом году ливневых дождей гораздо больше нормы. Это отражается на качестве и количестве урожая. Есть и ряд других моментов, которые нужно учитывать. Давайте дождемся того момента, когда мы будем собирать урожай. В этом году существует риск получить больше фуражной пшеницы, чем продовольственной, негативные последствия уже проявляются.

В этом году какая–то часть дорог будет отремонтирована, но полностью проблему это не закроет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Соцсети кипят от возмущения… Почему в ряде городов так плохо с дорогами? Мэры не справляются или причина в другом?

– Это накопившаяся проблема, причем проблема не только сегодняшнего дня. Тема дорог болезненна для каждого жителя Республики. С дорогами мы сталкиваемся ежедневно. Это очень серьезный раздражитель, и состояние дорог влечет за собой социальное напряжение. Что с этим нужно делать? План есть. Также есть понимание того, сколько денег для этого необходимо. Найти источник финансирования в количестве, необходимом, чтобы отремонтировать все дороги, крайне проблематично. Если республиканские дороги в этом году ремонтируются, то с местными дорогами, не говоря уже о квартальных, наблюдается проблема. В этом году какая–то часть дорог будет отремонтирована, но полностью проблему это не закроет.

Правительство Республики озадачено поиском источника финансирования. Просто так забрать с какого–то направления и пустить это на дороги – неправильно. Мы живем в тех условиях, когда существующий объем бюджета приходится распределять по слишком большому количеству направлений, которые являются зачастую горячими. Дороги – это одно из таких направлений.

Я об этой проблеме не только знаю, но и лично ее ощущаю. Я тоже перемещаюсь по дорогам, а не летаю на самолете и вертолете. Вижу, сколько хлопот это приносит нашим гражданам, ведь это выливается и в материальные траты – ремонт автотранспорта. Эта та проблема, с которой нам нужно в ближайшее время справиться.

В этом году какая–то часть дорог будет отремонтирована, но полностью проблему это не закроет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Как Вы относитесь к критике власти? Как на нее реагируете?

– Критика бывает разной. На конструктивную критику стоит обращать внимание. Она влечет за собой какие–то предложения, а не просто указывает, где и что у нас плохо. Можно об этом говорить, но желательно, чтобы еще и предлагали. Если Правительство и в целом руководство Республики видит проблемные вопросы и осознает механизмы их решения – это делается. Если вы видите что–то еще, что можно было бы реализовать, – предлагайте. Не исключено, что это будет использовано. Критика нужна. Она позволяет властям быть в тонусе.

– Ранее Вы говорили о поэтапной отмене комендантского часа. Сейчас мы на первом этапе. В летний период его нет в выходные дни. Какой будет следующий этап? Когда жителям стоит ожидать полную отмену ограничений на передвижение в ночное время?

– Мы проводим эксперимент. Нам нужно сделать определенные выводы и посмотреть, как это отражается на уровне преступности и работе наших правоохранительных органов. Исходя из этого, в сентябре мы подведем итоги и предпримем следующие шаги. Надеюсь, они будут идти в сторону снятия ограничений, но не хочется забегать наперед, чтобы не сильно обнадеживать. Сначала подведем итоги, посмотрим, сможем ли мы на это пойти, и объявим об этом.

Или, может, придется откатиться назад, чего бы очень не хотелось. О чем уже можно говорить – за это время у нас вернулись те виды преступлений, о которых за последние годы мы забыли. С отменой комендантского часа у нас появились угоны автотранспорта. Это единичные случаи, но за последние годы мы этого не видели. Участились грабежи в ночное время суток. Пока это не критичный уровень. Если ухудшений не будет, то мы придем к следующим этапам.

Если ухудшений не будет, то мы придем к следующим этапам отмены комендантского часа Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

– Война продолжается больше семи лет. Как Вы считаете, если бы все это время не было боевых действий, чего бы мы могли добиться, как бы развивались?

– Гораздо большего. Без санкций и ограничений можно было бы более эффективно показать, на что способен Донбасс. У нас огромнейший потенциал и трудолюбивые жители – так сложилось исторически. Мы всегда много работали и при этом жили хорошо. Мы к этому готовы. Не будь войны, санкций и ограничений, мы бы ушли далеко–далеко вперед. Но это не значит, что мы будем просто об этом мечтать и не будем ничего делать для того, чтобы к этому прийти. Будем конечно! Несмотря на все ограничения. А когда войдем в мирное русло – тогда держитесь! (Смеется.)

– Семь лет назад к отделению от Украины шли – Одесса, Харьков, Николаев... Что по–Вашему стало главной ошибкой из–за которой им не удалось самоопределиться?

– Множество факторов повлияли на то, что у нас не получилось увидеть Новороссию как реализованный проект. В каждый регион тогдашними властями Украины были брошены разные силы, поэтому противодействовать на местах приходилось по–разному. Следующим фактором является внутреннее состояние людей, несогласных с государственным переворотом. Можно было просто быть несогласным, сидеть дома и ждать у моря погоды, а можно было идти на определенные шаги. Критическая масса в разных городах где–то набиралась, а где–то нет. Этот фактор остается решающим. Можно быть вторым–третьим в строю, но крайне мало людей, которые готовы возглавить колонну и сделать первый шаг. Дефицит таких людей был тогда, а сейчас он наблюдается еще сильнее, так как украинские спецслужбы научились работать в этом плане. А если точнее – их научили.

Мы со своей стороны не забыли о Новороссии. Мы понимаем, что сейчас это будет сделать сложнее, но мы не собираемся опускать руки и вычеркивать наших соратников. Ждем продолжения.

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