В результате украинского обстрела ранена мирная жительница ЛНР – Народная милиция открыла ответный огонь по позициям ВСУ

Украинская армия не прекращает стрелять по жилым кварталам Республик Донбасса (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате минометного обстрела со вооруженных формирований Украины в поселке Донецкий тяжелые ранения получила мирная жительница. Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции ЛНР.

- Противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения и продолжает террор мирного населения Республики, не смотря на проведение сегодня заседания Контактной группы, - сказали в Народной милиции ЛНР. - В результате обстрела поселка Донецкий тяжелые ранения получила мирная жительница 1960 года рождения. На данный момент пострадавшая находится в Кировской городской больнице, где за ее жизнь борются медицинские работники.

В оборонном ведомстве Республики рассказали, кто отдал приказ на открытие огня, и откуда киевские силовики вели обстрел.

- По приказу комбрига Мишанчука боевики 57 бригады ВСУ с позиций в районе населенного пункта Новотошковское открыли минометный огонь из 120-милиметровых минометов по прифронтовому населенному пункту Донецкий, выпустив 10 мин, - сказали в НМ ЛНР.

Народная милиция Луганской Народной Республики открыла ответный огонь по позициям киевских силовиков.

- С целью защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры, руководствуясь указаниями Главы Республики и пунктом «е» дополнительных Мер по усилению и контролю режима прекращения огня, мы были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения, чтобы пресечь огневую активность противника, - заявили в оборонном ведомстве ЛНР.

НМ Республики призвала ОБСЕ акцентировать внимание на агрессии вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей и принудить украинское руководство выполнять достигнутые договоренности с целью предотвращения очередного кровопролития на многострадальной земле Донбасса.

- Считаем, что представители ОБСЕ должны потребовать от украинской стороны детального разбирательства по данному факту с указанием всех виновных должностных лиц, в соответствии с четвертым пунктом Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением перемирия, для привлечения к уголовной ответственности, - подчеркнули в Народной милиции Луганской Народной Республики.

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