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Политика8 июля 2021 0:17

Экстренное заявление НМ ЛНР в связи с ранением мирной жительницы: Мы были вынуждены открыть ответный огонь по позициям противника

За жизнь пострадавшей женщины борются медики больницы города Кировск
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Ответный огонь был открыт из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения (архивное фото)

Ответный огонь был открыт из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинская армия открыла минометный огонь по поселку Донецкий. В результате обстрела со стороны ВСУ ранения получила мирная жительница. В связи с этим Народная милиция Луганской Народной Республики открыла ответный огонь по позиция киевских силовиков. Об этом говорится в экстренном заявлении официального представителя оборонного ведомства ЛНР.

- С целью защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры, руководствуясь указаниями Главы Республики и пунктом «е» дополнительных Мер по усилению и контролю режима прекращения огня, мы были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения, чтобы пресечь огневую активность противника, - заявили в НМ ЛНР.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что для исключения фальсификации учетных данных – факты нарушения были доведены до украинской стороны в СЦКК.

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