В ЛНР раскрыли подробности украинского обстрела, в результате которого тяжелые ранения получила мирная жительница

ВСУ не прекращают обстрелов (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня провело разбирательство по факту обстрела со стороны украинских вооруженных формирований поселка Донецкий, в результате которого тяжелые ранения получила мирная жительница.

- В ходе анализа фрагментов примененных боеприпасов и повреждений зданий установлено, что обстрел Донецкого велся с применением миномета калибра 120 миллиметров, минометными минами ОФ-843Б с направления позиций 57-й отдельной мотопехотной бригады ВФУ в районе населенного пункта Новотошковское, - сообщили в СЦКК.

Обстрел Донецкого велся с направления позиций 57-й бригады ВСУ. Фото: ЛНР в СЦКК

На месте обстрела представители ЛНР в СЦКК зафиксировали и множественные осколочные повреждения фасада и остекления многоквартирных домов по улице Осипенко, 20 и 24, а также улице Шевченко, 43.

ВСУ обстреливали Донецкий 120-миллиметровыми минами «ОФ-843Б». Фото: ЛНР в СЦКК

Напомним, 7 июля киевские силовики открыли минометный огонь по поселку Донецкий. В результате обстрела была ранена мирная жительница 1960 года рождения. Женщину госпитализировали в Кировскую городскую больницу, за ее жизнь борются медики.

Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики были вынуждены открыть ответный огонь по украинским позициям, с которых велся обстрел.

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