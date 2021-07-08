ВСУ обстреливали Донецкий 120-миллиметровыми минами «ОФ-843Б». Фото: ЛНР в СЦКК

В представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что поселок Донецкий украинские вооруженные формирования обстреливали 120-миллиметровыми минометными минами «ОФ-843Б».

- В ходе анализа фрагментов примененных боеприпасов и повреждений зданий установлено, что обстрел Донецкого велсяс направления позиций 57-й отдельной мотопехотной бригады ВФУ в районе населенного пункта Новотошковское, - сообщили в СЦКК.

На месте обстрела представители ЛНР в СЦКК зафиксировалди и множественные осколочные повреждения фасада и остекления многоквартирных домов по улице Осипенко, 20 и 24, а также улице Шевченко, 43.

Напомним, в результате обстрела ранения получила мирная жительница.

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