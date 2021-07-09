Киевские силовики подвергли минометному обстрелу поселок Донецкий в ЛНР

ВСУ участили обстрелы поселка Донецкий. Фото: штаб ООС

Утром 9 июля вооруженные формирования Украины открыли минометный огонь по поселку Донецкий. По населенному пункту киевские силовики выпустили шесть боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В 05.55 из района поселка Новотошковское вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу населенный пункт Донецкий с применением минометов калибра 120 миллиметров, выпустив шесть мин, - говорится в сообщении СЦКК.

В представительстве ЛНР в Совместном центре добавили, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, что в результате украинского обстрела поселка Донецкий 7 июля ранения получила мирная жительница.

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