Данные разведки: На ж/д станции в Рубежном отмечено нахождение 131 единицы вооружения ВСУ

Украинская армия продолжает нарушать договоренности. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать «третий пункт» комплекса мер по контролю и соблюдению режима прекращения огня – киевские силовики размещают вооружение и военную технику вблизи. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- На железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное отмечено нахождение 131 единицы техники, - сказали в оборонном ведомстве Республики.

По данным разведки, на ж/д станции зафиксированы: 30 зенитных ракетных комплексов 9К35 «Стрела-10»; 9 самоходных гаубиц 2С3 «Акация»; 21 самоходная гаубиц 2С1 «Гвоздика»; 2 зенитных пушечно-ракетных комплекса 2К22 «Тунгуска»; 12 противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»; 11 буксируемых гаубиц Д-30 «Лягушка»;15 противотанковых управляемых ракетных комплексов 9П148 «Конкурс»; 48 боевых бронированных машин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ЛНР Леонид Пасечник - президенту Украины Владимиру Зеленскому: Когда вы уже наиграетесь в войну?

Руководитель Республики сделал заявление в связи с украинским обстрелом, в результате которого ранена мирная жительница (подробнее)