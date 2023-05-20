Денис Пушилин: Киевский режим захлебывается от злобы, видя как восстанавливается Мариуполь

За год жизнь в освобожденном городе преобразилась Фото: Александр ИВАНОВ

Украинский режим захлебывается от злобы, видя, как восстанавливается в ДНР освобожденный город Мариуполь. Об этом заявил в своем телеграм-кангале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он напомнил, что ровно год назад, 20 мая, в Мариуполе была полностью зачищена территория металлургического комбината «Азовсталь» и завершилась массовая сдача в плен украинских боевиков. За несколько дней там сложили оружие около 2,5 тысяч человек.

И вот спустя год вооруженные формирования Украины обстреляли пригороды Мариуполя.

- Киевский режим захлебывается от злобы, видя как восстанавливается город, в него возвращается мирная жизнь - вчера вечером вооруженные формирования Украины обстреляли пригороды Мариуполя. Противник хотел превратить Донбасс в руины, но этим преступным планам не суждено сбыться - все возродим! - заявил Денис Пушилин.

Напомним, прошел ровно год после полного освобождения Мариуполя. За это время жизнь в городе действительно преобразилась. В освобожденном Мариуполе кипят работы по восстановлению и налаживанию мирной жизни. В этом задействованы не только специалисты из российских регионов и представители строительных компаний, но также сами жители города, которые участвуют в восстановлении домов частного сектора. Строители не покладая рук восстанавливают разрушенный боями город. За год, работая круглосуточно, они отремонтировали школы, детские сады, больницы и жилые дома.

В освобожденном Мариуполе кипят работы по восстановлению и налаживанию мирной жизни Фото: Александр ИВАНОВ

Взамен утраченного жителям Мариуполя выдают новые квадратные метры жилья. Так, публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» ввела в эксплуатацию почти 1600 квартир в 25 новых многоквартирных домах и планирует до конца года построить в городе еще более 15 многоэтажек.

Взамен утраченного жителям Мариуполя выдают новые квадратные метры жилья. Фото: ППК «Единый заказчик»

По проспекту Ленина продолжается строительство современного комплекса Федерального медико-биологического агентства. Работы ведутся в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее сдать объект в эксплуатацию и он приносил пользу жителям Республики. Медицинское учреждение будет оснащено по последнему слову техники.

Ко Дню Победы в Мариуполе восстановили монумент Воинам-освободителям и Вечный огонь. К сентябрю планируется привести в порядок Приазовский технический университет.

Организация морских перевозок и экспорт зерна черед Мариупольский порт поможет оживить экономику региона. А на месте металлургического комбината «Азовсталь» планируют сделать технопарк.

Организация морских перевозок и экспорт зерна черед Мариупольский порт поможет оживить экономику региона. Фото: ТГ/Пушилин

- Работы кипят, - говорит мариуполец Михаил. - Идут стройки, там то делают, там другое. Скоро в городе ничего не будет напоминать о боях.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В морской порт Мариуполя прибыло порядка 1800 тонн стройматериалов из Симферополя

Материалы направят на восстановление домов (подробнее)