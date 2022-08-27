«Работы кипят»: Как восстанавливают Мариуполь и Волноваху

На освобожденных территориях ДНР идут большие стройки. Фото: Администрация Волновахи

Уверенными быстрыми темпами российские регионы продолжают восстанавливать Донбасс. Работы идут и днем, и ночью, чтобы как можно скорее сдать объекты людям – это и жилые дома, и социальная инфраструктура, и учебные учреждения.

РЕМОНТ ШКОЛЫ И ПОСТРАДАВШЕГО ЖИЛЬЯ

В Октябрьском районе Мариуполя завершается ремонт 65-й школы. Здание значительно пострадало в результате украинских обстрелов. А уже сегодня специалисты из Санкт-Петербурга, региона, взявшего шефство над городом, восстановили все несущие конструкции, кровлю и инженерные коммуникации. Дело осталось за отделкой и еще нужно оборудовать спортивные и игровые площадки по современным требованиям, отремонтировать бассейн. Этот объект проинспектировал глава центрального исполкома Единой России Александр Сидякин.

- Почти укомплектован коллектив. Учителя сейчас завершают переподготовку в Ростове, некоторые уже прошли ее в Санкт-Петербурге, - рассказывает Сидякин. - При поддержке города будут восстановлены еще две мариупольские школы и три детских сада. Единая Россия обеспечит все учебные заведения школьной и художественной литературой в рамках акции «Книги – Донбассу».

В школе №65 в Октябрьском районе Мариуполя завершаются восстановительные работы. Фото: Администрация Мариуполя

К 1 ноября специалисты питерской подрядной организации «Невское РЭУ» сдадут в эксплуатацию восемь многоэтажных домов по проспекту Ленина в Мариуполе, которые пострадали от взрывной волны, в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

- За месяц работы уже поставили 1200 новых окон, - говорит представитель подрядной организации Леонид Демида. - Сейчас ремонтируем крыши и инженерные системы, куда входят холодное, горячее водоснабжение и отопление. Электричество и вода к домам на проспекте Ленина уже подключены.

Представитель подрядной организации Леонид Демидов

Специалисты рассказали, что возле домов установлена миникотельная. Ее подсоединили к газопроводу и существующим тепловым сетям.

- Много ребят здесь трудятся, - говорит о восстановительных работах жительница дома №95 по проспекту Ленина Галина Андреевна. - Строители работают хорошо. Я довольна.

- Ребята из Ленинграда пришли, сделали замеры, и буквально через неделю уже начали ставить окна. Подвозят их и меняют, - рассказывает житель дома 91а Игорь. - Мне поменяли два окна: в кухне и спальне. Тогда было холодно, дуло, сейчас – намного лучше.

- Работы кипят, - говорит мариуполец Михаил. – Идут стройки, там то делают, там другое. Скоро в городе ничего не будет напоминать о боях.

Восемь многоэтажек по проспекту Ленина в Мариуполе сдадут к 1 ноября. Фото: Администрация Мариуполя

В МАРИУПОЛЬ ПРИЕДЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Ленобласть взялась за восстановление одного из микрорайонов Мариуполя, который был разбит украинскими националистами. Еще в июле на место приехали строители во главе с зампредом правительства области по строительству и ЖКХ Евгением Барановским и советником губернатора Ленобласти Николаем Цигановым.

За месяц специалисты обследовали 76 многоэтажек, в 12 из них провели дефектовку. Сейчас идет плановая мобилизация рабочей силы, расчистка и уборка территорий. Капитальный ремонт начался в 12 многоквартирных домах.

- На данный момент в Мариуполе работают более 120 строителей из Ленинградской области, на следующей неделе количество будет увеличено до 160 строителей. Планируется, что к сентябрю их число возрастет до 200 человек, - сообщили в Администрации Леонобласти.

ЧЕЛЯБИНСК ПОДНИМЕТ ВОЛНОВАХУ

Работы кипят и в Волновахе. Город помогает поднимать Челябинская область. Российские специалисты строят дома, ремонтируют дороги, детские сады, школу и поликлинику.

- Еще недавно здесь шли бои, были взрывы, везде сплошные разрушения. Сейчас город преображается на глазах. От боев не останется и следа, - говорит жительница Волновахи Ирина Семененко. – Все у нас будет хорошо. Спасибо строителям, спасибо Челябинску, что делают наш город лучше, чем был раньше.

В школе №6 осталось проделать немного работы. Основное, в целом, уже выполнено. Строители реконструировали поврежденные участки фасада и сделали остекление. Сейчас рабочие красят наружные стены, проводят внутреннюю отделку, заливают полы, устанавливают двери и благоустраивают двор.

- На территории будет пробурена скважина. Ремонт кровли находится на завершающем этапе, - рассказали в администрации Волновахи.

Восстановление в Волновахе. Фото: Администрация Волновахи

Значительная часть работ челябинскими специалистами выполнена и в детских садах №3 и №47. В «третьем» делают кровлю и обшивку фасада, а в «сорок седьмом» - идут внутренние работы и частичное восстановление поврежденной крыши, здание уже застеклено и подведено электричество.

А вот в «Ясли-сад №2» еще предстоит поработать. На данный момент строители восстанавливают несущие конструкции, проводят электричество, делают разводку воды и проводят отопление.

- Также идет подготовка под укладку снятых плит, которые пострадали при обстрелах со стороны ВФУ, - рассказали в администрации города.

ПОСТРОЯТ НОВОЕ ЖИЛЬЕ

Идут ремонтные работы и в стоматологической поликлинике. Строители завершили демонтаж крыши, второго этажа и наиболее поврежденного участка стены.

- В скором времени специалисты приступят к кладке, - говорят в администрации Волновахи. - В медучреждении в дальнейшем появится необходимое оборудование, а учебные заведения будут оснащаться техникой, методическими и учебными материалами.

Ясли-сад №2 в Волновахе. Фото: Администрация Волновахи

В Волновахе при поддержке строительного управления Магнитогорска готовятся к возведению трехэтажного дома на месте двухэтажных и строят дороги.

Челябинская область помогает Волновахскому району и гуманитаркой. Из российского региона уже доставили технику, машины скорой помощи, автомобиль «Нива» для райадминистрации, продуктовые и гигиенические наборы, а также канцелярию. Активисты из Волновахи получили возможность отправиться на молодежный форум «Утро», а детки – в оздоровительные лагеря Крыма.

КОММЕНТАРИЙ

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин провел штаб по восстановлению Донбасса и освобожденных территорий. Он отметил, что сейчас в Донецкой и Луганской Народных Республиках работают порядка 26 тысяч человек.

- Мы будем наращивать количество, чтобы ускорить восстановление жилищного фонда, инфраструктуры и всех значимых социальных объектов. Отдельно рассматриваем подготовку к осенне-зимнему периоду, - сказал зампред Правительства РФ.

В ходе штаба обсуждались два объекта, строительство которых поручил президент России Владимир Путин. Это медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Мариуполе и перинатальный центр в Донецке.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе сносят неподлежащие восстановлению дома

На месте демонтированных домов в Мариуполе планируется возводить новые жилые объекты (подробнее)