В Мариуполе демонтирую значительно поврежденные многоэтажки Фото: Александр ИВАНОВ

Строители московской строительной компании «ЕКС» приступили в Мариуполе к сносу первых многоэтажных домов, которые получили критические повреждения во время боев и не подлежат восстановлению. Демонтаж стартовал в Жовтневом районе города.

- В ходе обследования стало понятно, что восстановить их не удастся. Поэтому принято решение по сносу этих объектов, - объяснили строители.

Многоэтажный дом - ДО демонтажа Фото: Александр ИВАНОВ

Многоэтажный дом - ПОСЛЕ демонтажа Фото: Александр ИВАНОВ

Отмечается, что снос строений производится по технологии безвзрывного разрушения с помощью экскаваторов-разрушителей. На демонтаж первых четырех зданий уйдет около десяти дней, после чего за дело возьмутся специалисты по разборке завалов.

- На месте снесенных домов планируется возводить новые жилые объекты, - рассказывают в министерстве строительства и ЖКХ ДНР. - Всего, по предварительным данным, в Мариуполе планируются под снос более 500 многоквартирных домов.

В Мариуполе демонтирую значительно поврежденные многоэтажки Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе демонтируют сильно поврежденные дома Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе демонтируют сильно поврежденные дома Фото: Александр ИВАНОВ

Также в Мариуполе специалисты инженерных войск ВС РФ демонтировали две поврежденные 42-метровые трубы котельной. На ее месте запланировано новое строительство.

- Инженерным подразделением сводного отряда обрушения выполнена задача по демонтажу взрывным способом двух 42-метровых труб, пострадавших в ходе ведения боевых действий. Задача выполнена в полном объеме. Все прошло штатно, как нами было и спланировано, - рассказывает командир группы подрывников инженерных войск ВС РФ с позывным «Мувит». - Именно в Мариуполе такие работы выполняются в первый раз. В ходе выполнения задачи было израсходовано 25 килограмм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

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