В Мариуполе на проспекте Ленина к 1 ноября полностью отремонтируют восемь многоэтажных домов

В Мариуполе продолжаются восстановительные работы. Фото: t.me/nmrpl

К 1 ноября специалисты питерской подрядной организации «Невское РЭУ» сдадут восемь многоэтажных домов по проспекту Ленина в Мариуполе.

- За месяц работы уже поставили 1200 новых окон, - сообщили в администрации города. - Сейчас ремонтируют крыши и инженерные системы, куда входят холодное, горячее водоснабжение и отопление. Электричество и вода к домам на проспекте Ленина уже подключены.

Отмечается, что возле домов установлена миникотельная. Ее подсоединили к газопроводу и существующим тепловым сетям.

Тем временем активными темпами продолжается восстановление Мариуполя. Московская компания «Строй-Сервис» восстанавливает теплотрассу в Приморском районе города. Специалисты проводят замену поврежденной теплотрассы на двух участках: в жилом секторе по проспекту Нахимова и улице Морских Десантников, и в районе школы № 15 на Черемушках, там идет монтаж трубы больших диаметров.

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