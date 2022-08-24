Россия помогает отстроить Донбасс и наладить мирную жизнь в освобожденных городах

Работы в школе № 65 идут т полным ходом. Фото: Александр Иванов

В освобожденных городах и районах Донецкой Народной Республики продолжают восстанавливать мирную жизнь, строить жилье и всячески поддерживать жителей. Темпы поражают. Это возможно благодаря поддержке регионов России и миллионов людей большой страны, которые сплотились для достижения общей цели.

Липецкая область – Володарскому району

Для восстановления Володарского района на юге Республики Липецкая область передала бульдозер. Его в составе одного из гуманитарных конвоев доставили коммунальному предприятию «КомСервис».

Сообщается, что бульдозер будет работать в подшефном Володарском районе на полигоне твердых бытовых отходов.

Бульдозер из Липецкой области прибыл в Володарский район

- Это - одно из немногих видов поддержки жителей Донецкой Народной Республики от нашего региона, - заявили в администрации Липецкой области.

Липецкая область помогает Володарскому району уже несколько месяцев. За это время в подшефный район были отправлены гуманитарные конвои с необходимой для восстановления техникой, строительными материалами, оборудованием и монтажными лесами.

- Для нас важно помогать Донбассу. Не только жители нашей области, но и вся Россия сплотилась, чтобы помочь людям, которые оказались в такой ситуации, - говорит жительница Липецка Мария Пронина.

Москва и Санкт-Петербург – Мариуполю

Не останавливаются работы и в Мариуполе. Московская компания «Строй-Сервис» восстанавливает теплотрассу в Приморском районе города. Специалисты проводят замену поврежденной теплотрассы на двух участках: в жилом секторе по проспекту Нахимова и улице Морских Десантников, и в районе школы № 15 на Черемушках, там идет монтаж трубы больших диаметров.

- Уже заменено около тысячи метров теплотрассы в домах по проспекту Нахимова. Эта теплотрасса пострадала практически на всем протяжении в результате обстрелов. Однако котельная, которая обслуживает данный квартал, практически не пострадала. С началом отопительного сезона она будет введена в работу, - сообщил мэр Города Константин Иващенко.

В расчистке Мариуполя и восстановлении города задействованы и местные жители.

- Мы разбитый город, поэтому жить, не помогая городу, мы не можем. Делаем все по зову сердце, помогаем друг другу, - говорит мариупольчанин Сергей Кравченко.

Люди в Мариуполе благодарны России за помощь, которая оказывается по всем направлениям.

- Вот и пенсию получаем, почты открылись. Спасибо России, что помогает нам, - говорит житель Мариуполя Алексей Мельников.

Особое внимание уделяется восстановлению школ. 19 августа Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, посетили школу № 65 в Октябрьском районе Мариуполя. Учебное заведение пострадало от обстрелов украинских боевиков.

Шефство над школой взял Санкт-Петербург. Специалисты уже восстановили все несущие конструкции, кровлю и инженерные коммуникации. Идут отделочные работы, оборудуются спортивные и игровые площадки по современным требованиям, ремонтируется бассейн.

Глава ДНР Денис Пушилин и глава центрального исполкома Единой России Александр Сидякин посетили школу №65 в Октябрьском районе Мариуполя. Фото: Александр Иванов

- Школа откроется 1 сентября. В нее пойдет почти 1 000 детей из Октябрьского и соседних районов Мариуполя. Почти укомплектован коллектив. Учителя сейчас завершают переподготовку в Ростове, некоторые уже прошли её в Санкт-Петербурге. При поддержке города будут восстановлены еще две мариупольские школы и три детских сада, - заявил глава центрального исполкома Единой России Александр Сидякин.

Всего к началу учебного года в Мариуполе планируется открытие 16 школ. В начальные классы уже сейчас заявлено 2 600 учеников, но эта цифра с приближением 1 сентября лишь растет.

- Хочется верить, что в этом году 1 сентября будет для мариупольской детворы не просто Днем знаний, а настоящим праздником – праздником начала новой жизни, - отметил мэр города Константин Иващенко.

Ямал - Волновахе

Подготовка к учебному году в разгаре и в освобожденной Волновахе. 18 августа в школу № 4 были доставлены 250 наборов школьной канцелярии и столько же рюкзаков, собранных жителями Ямала в рамках акции «Собери ребенка в школу».

Сама школа будет восстановлена к 1 сентября также при участии строителей из Ямала. Они вместе с местными коллегами уже завершают капитальный ремонт. Здание площадью полторы тысячи квадратных метров утеплили, были возведены новые стены, поменяны полы, окна и коммуникации. Сейчас продолжается покраска стен, благоустройство территории и сборка мебели.

Пять этажей одного дома в Волновахе уже возвели

- Строители работают быстро, хотят успеть отремонтировать школу к началу учебного года, и это у них получается. Даже не верится, что уже скоро наши дети переступят порог отремонтированной школы. Еще несколько месяцев назад это казалось нереальным, - говорит жительница Волновахи Светлана, которая собирает сына в пятый класс.

Помощь Ямало-Ненецкого автономного округа подшефной Волновахе оказывается на постоянной основе. За несколько месяцев Ямал направил в поддержку жителей множество гуманитарной помощи и медикаментов. В Волноваху приезжают строительные бригады, а также доставляются стройматериалы и рабочая спецтехника.

Также благодаря России в Волновахе возводится новое жилье. Пять этажей одного из домов вдоль улицы Менделеева в микрорайоне Северный уже построены.

- Первые два дома планируют сдать до конца ноября. Площадь каждого будет более 4 000 квадратных метров. Это 20 однокомнатных, столько же двухкомнатных и 5 трехкомнатных квартир, - отметили в администрации города.

Тем временем

Помощь идет со всей России

Жители большой страны объединились, чтобы помочь братскому народу.

Жители всей России собирают помощь Донбассу. В центры сбора гумпомощи «Единой России» в разных регионах люди доставляют продукты, канцелярию для школьников, медикаменты, вещи, обувь – все, в чем нуждаются люди. Одна из тех, кто передал помощь - гражданка Сербии Гордана Йович, которая уже много лет живет в Санкт-Петербурге. Она пережила натовские бомбардировки 1999 года и помогала раненым.

Гуманитарные конвои «Единой России» от жителей России приходят в Донбасс из разных регионов

- Чувствую душой всё, что переживает народ Донецка и Луганска, какое страшное испытание выпало на долю этих людей. С мужем решили помочь всем, чем можем, активно участвуем в сборе помощи. Приносила одежду, продукты, - рассказала она.

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