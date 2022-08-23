Артисты цирка братья Запашные привезли в Луганск помощь кинологам Народной милиции ЛНР

Эдгард Запашный пообщался с кинологами и их подопечными. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ

Артисты цирка братья Эдгард и Аскольд Запашные передали гуманитарную помощь кинологической службе Народной милиции ЛНР. Они доставили в Луганск корма для служебных собак, различное оборудование, в том числе шлемы, бронежилеты, рации, специальные ошейники, медикаменты.

Братья подчеркнули, что приехали в Луганск, так как считают своим долгом делать все возможное, чтобы как можно быстрей наступил мир и стабильность в Донбассе.

- На протяжении восьми лет мы регулярно оказываем помощь Донецку и Луганску в разной форме. Сегодня мы смогли лично посетить Луганск, и для нас это особая честь и статья в личной жизни, - сказал Эдгард Запашный.

Он выразил благодарность общественному движению Общероссийский народный фронт (ОНФ) за помощь в сборе денежных средств и доставке гуманитарного груза.

- Этот сбор произошел в достаточно сжатые сроки. Больше трех тысяч транзакций было проведено, то есть большое количество людей было вовлечено в этот процесс. Собрали более пяти миллионов рублей, - рассказал артист.

Братья Запашные доставили в Луганск корма для служебных собак, шлемы, бронежилеты, рации и другое оборудование. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ

Аскольд Запашный отметил, что в последние несколько месяцев они с братом очень тесно общаются с участниками специальной военной операции и понимают, насколько военнослужащим нужна поддержка, в первую очередь, моральная.

- Мне кажется, что личный пример и участие каждого гражданина сейчас очень важно. В нашей стране самая сильная армия, и работают суперпрофессионалы. И вот поддержка со стороны гражданских людей, которые сейчас могут сделать что-то, очень важна, - сказал он.

Артисты цирка также ознакомились с работой кинологической службы, осмотрели вольеры с собаками, пообщались с военнослужащими. Братья призвали своих коллег по цеху не оставаться в стороне и также оказать поддержку российской армии.

Артисты цирка ознакомились с работой кинологической службы, осмотрели вольеры с собаками. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ

- Мы уже 16-й сбор осуществили и доставили. И у нас есть обратная связь от людей, которые воюют на передовой и которые благодарят. Это все расходные материалы, и пополнять это нужно, - пояснила руководитель исполнительного комитета ОНФ в ЛНР Анна Еременко.

Заместитель руководителя кинологического центра Народной милиции ЛНР Денис Правоторов поблагодарил общественников за оказанную помощь.

- Это повысит нашу эффективность по выполнению задач, поставленных командованием, поэтому очень и очень большая благодарность, - сказал он.

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