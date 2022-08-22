«Мы возвращаемся домой!» В городах ДНР массово отметили День Государственного флага Российской Федерации

С первыми лучами солнца взвился Флаг России на копре шахты «Шахтерская-Глубокая». Фото: АГ Шахтерска

В городах и поселках ДНР торжественно отметили День Государственного Флага Российской Федерации. Иначе и быть не могло. Жители надеются, что после окончательного изгнания украинской армии из Донбасса, получится провести референдум по вхождению в состав Великой России.

- Мы не мыслим себя вне России. Такое настрение у людей было в 2014 году, когда 11 мая пришли на референдум о независимости ДНР. И мы все восемь лет не просто ждали – терпели под обстрелами эти «Минские соглашения». После начала специальной военной операции всем стало понятно, что с Украиной невозможно договориться, - говорит дончанка Валентина Зимина.

ТОРЖЕСТВА НАЧАЛИСЬ С ПЕРВЫМИ ЛУЧАМИ СОЛНЦА

Торжества в ДНР начались на рассвете. В Донецке на площади Ленина сотрудники МЧС заменили флаг России, вывшенный на стеле. В Шахтерске тоже с первыми лучами солнца взвился Государственный флаг Российской Федерации. Его подняли на копре градообразующего предприятия - шахте «Шахтерская-Глубокая» глава администрации Шахтерска Александр Шатов и директор предприятия Игорь Орлов. Знамя видно на многие километры вокруг.

Глава ДНР Денис Пушилин выступил с обращением к жителям Республики.

- Сейчас флаг России гордо реет над освобожденными исконно русскими землями, и с каждым днем все больше наших соотечественников имеют возможность поднять триколор над своими домами в знак приветствия нашим славным воинам, в знак единения с большой Родиной,- заявил руководитель Республики. Он отметил, что белый, синий, красный – это цвета-индикаторы, по которым сегодня можно определить стремящихся к справедливости, правде и мирному будущему.

- Нас таких много, и вместе мы обязательно придем к Победе, - отметил Денис Пушилин.

В Кировском активисты раздавали флажки и ленточки. Фото: ОД «ДР»

С утра в Донецке, Шахтерске, Снежном, Донецке, Докучаевске, Енакиеве, Кировском, Харцызске и других городах активисты общественного движения «Донецкая Республика» и других организаций раздавали жителям трехцветные ленточки и флажки - символы Российской Федерации.

- Очень приятный подарок, - сказал шахтер из Кировского Геннадий. – Обязательно сохраню. А флажок поставлю дома в зале на самое видное место.

ПОД ГРОХОТ ОБСТРЕЛОВ

Флаги с российским триколором взвились на флагштоках возле администраций всех городов и поселков Республики. В многострадальной Горловке, которую с утра снова мощно обстрелял украинский враг, флаг РФ поднял мэр Иван Приходько.

Под грохот обстрелов мэр Горловки Иван Приходько (справа) поднял на флагштоке российский триколор. Фото: АГ Горловки

- Впервые мы подняли российский флаг 1 марта 2014 года над Донецкой областной государственной администрацией. Уже тогда мы верили, что российский флаг будет нашим государственным флагом, а Россия - нашей Родиной. Долгие 8 лет мы к этому шли, а теперь поднимаем флаг России на законных основаниях. Надеемся, что в ближайшее время станем неотъемлемой частью Российской Федерации, - подчеркнул Приходько.

Тем временем, в Донецке на бульваре Пушкина возле Дома правительства (здание бывшей облгосадминистрации) открылась фотовыставка «Путешествие Флага России». На ней экспонируются фотоработы, посвященные Дню Государственного Флага Российской Федерации. Кстати, 22 августа для столицы ДНР двойной праздник. Пять лет назад указом Главы Республики Донецку было присвоено звание «Город-Герой».

В Шахтерске горожане написали свои пожелания на баннере. Фото: АГ Шахтерска

А в Шахтерске горожане, присутствовавшие при поднятии флага на площади возле администрации, получили возможность написать свои пожелания на баннере. «Я люблю Россию!», «Мы возвращаемся домой!», «Мы вместе Vсегда!» - поделились своими мыслями шахтерцы.

В Шахтерске горожане написали свои пожелания на баннере. Фото: АГ Шахтерска

СОСТАВИЛИ БУКВУ «Z» ИЗ ПОЛОТНИЩ ТРИКОЛОРА

В Шахтерском районе местом празднования Дня Государственного флага Российской Федерации стала и территория мемориального комплекса «Саур-Могила». Здесь местные жители высадили дубы и катальпы.

Очень вовремя - сейчас с помощью российских специалистов завершаются восстановительные работы на мемориале, разрушенного украинской армией во время боев в 2014 году. 25 августа состоится открытие легендарного комплекса.

В Снежном юнармейцы создали из трех больших полотнищ российского триколора несколько художественных композиций. Фото: АГ Снежное

В Снежном юнармейцы создали из трех больших полотнищ российского триколора несколько художественных композиций. В том числе букву «Z», как символ поддержки наших воинов. На фоне Государственного флага России участники акции исполнили Гимн Российской Федерации.

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