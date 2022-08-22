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Общество22 августа 2022 5:51

«Для жителей ДНР это чрезвычайно ценный и знаковый символ»: Денис Пушилин поздравил соотечественников с Днем Государственного флага России

Глава Республики напомнил, что именно под российским триколором жители Донбасса встали на защиту своей земли
Ирина ДМИТРИЕВА
Флаг России дорог и священен для сотен миллионов людей по всему миру. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Флаг России дорог и священен для сотен миллионов людей по всему миру. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Белый, синий, красный - это цвета-индикаторы, по которым сегодня можно смело определить тех, кто стремится к справедливости и правде. Такое мнение выразил Глава ДНР Денис Пушилин, который поздравил соотечественников с Днем Государственного флага России.

Он отметил, что российский триколор дорог и священен для сотен миллионов людей по всему миру. А для жителей Донбасса - особо.

- Для жителей Донецкой Народной Республики это чрезвычайно ценный и знаковый символ. Именно под флагом России проходили Русская весна и референдум. Именно под ним мы встали на защиту своей земли и всего Русского мира, - подчеркнул он.

Глава Республики напомнил, что сегодня российский флаг развевается над освобожденными территориями, являющимися исконно русскими землями. И с каждым днем все больше людей имеют могут поднять его над своими домами в знак приветствия воинам-защитникам и единения с большой Родиной.

- Нас таких много, и вместе мы обязательно придем к Победе, - уверен лидер ДНР.

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