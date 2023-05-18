Новые квадратные метры жилья: «Единый заказчик» ввел в эксплуатацию почти 1600 квартир в Мариуполе

В Мариуполе возводят новое жилье. Фото: ППК «Единый заказчик»

С начала своей деятельности в Мариуполе публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» ввела в эксплуатацию 1598 квартир в 25 новых многоквартирных домах. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе компании.

- Это трех-, пяти- и девятиэтажные здания общей площадью более 142 тысяч квадратных метров, - сообщили в «Едином заказчике».

Отмечается, что все квартиры в новых домах сдаются с готовой внутренней отделкой, оборудованы электроплитами и необходимой сантехникой.

- На придомовых территориях организованы удобные проезды и тротуары с наружным освещением, обустроены зоны парковки и установлены современные и безопасные детские площадки, – рассказали в пресс-службе.

В Мариуполе возводят новое жилье. Фото: ППК «Единый заказчик»

В «Едином заказчике» уточнили, что наибольшее количество домов построено и введено в эксплуатацию в жилых комплексах на улицах Иртышская, Ялтинская и проспекте Ленина.

- Также новые дома для жителей Мариуполя уже построены на улицах Семененко, Каффайская, бульваре Шевченко и проспекте Строителей, - подчеркивают в компании. - Все квартиры предоставляются жителям, потерявшим жилье во время боевых действий. Строительство осуществляется поквартально в едином стиле в соответствии с разработанной концепцией мастер-плана развития Мариуполя.

В Мариуполе возводят новое жилье. Фото: ППК «Единый заказчик»

В планах у публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» построить до конца 2023 года еще более 15 многоквартирных домов в Мариуполе для полутора тысяч семей.

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