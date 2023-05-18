ДНР и Чукотка будут развивать взаимовыгодное экономическое партнерство

Рабочая встреча Дениса Пушилина с Владиславом Кузнецовым. Фото: Администрация Главы ДНР

Донецк и Анадырь (город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа) будут развивать взаимовыгодное экономическое партнерство, заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогам рабочей встречи с врио губернатора Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым.

РАССТОЯНИЕ - НЕ ПОМЕХА

- Обсудили возможности взаимовыгодного экономического сотрудничества между нашими регионами, а также планы по восстановлению Дебальцево - Чукотка стала шефом этого города. Благодарю жителей Чукотки за поддержку Донбасса, оказываемую помощь, уверен, будем эффективно взаимодействовать - для единомышленников расстояние не помеха, - написал Денис Пушилин в своем телеграмм-канале.

Руководитель региона поблагодарил губернатора за стремление к сотрудничеству. По его словам , сейчас в восстановлении Республики участвуют восемь дальневосточных регионов: Якутия, Бурятия, Приморье, Камчатский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области. В течение прошлого года ими восстановлены 324 объекта, в том числе 31 школа, десять детсадов, две больницы, шесть многоквартирных домов, дороги и водоводы. Также пробурена 21 скважина, построено 18 детских площадок, передано свыше 250 тонн гумпомощи.

ПОДДЕРЖКА РОССИЯН

Владислав Кузнецов рассказал, что Камчатка готова участвовать в восстановлении Республики.

- Для меня это во многом личный вопрос: я служил в соседнем регионе, поэтому точно не понаслышке знаю, как необходимо сейчас поддерживать людей, безусловно, запускать экономику. Очевидно, что враги будут пытаться и дальше разрушать нашу территорию.

Весь народ России однозначно поддерживает то, что происходит здесь, то, что делаете вы с точки зрения восстановления экономики и жизненного уклада людей, - подчеркнул врио губернатора Чукотского автономного округа.

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