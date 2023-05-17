Абитуриенты смогут попробовать силы в пяти вузах по пяти направлениям: Как будет проходить вступительная кампания в вузы ДНР в 2023 году

Вступительная кампания в вузы ДНР начнется 20 июня Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вступительная кампания в вузы Донецкой Народной Республики пройдет с 20 июня по 29 августа. Точные сроки подачи документов устанавливают вузы, их нужно уточнять на сайтах университетов, сообщает администрация Главы ДНР.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Список вступительных испытаний по каждой специальности можно посмотреть на сайтах вузов. Абитуриенты сдают русский язык, литературу, историю, обществознание - в форме собеседования (по желанию абитуриента). Другие предметы - в форме, установленной вузом, в том числе в форме собеседования. Обществознание (или другой предмет, предусмотренный правилами приема в вузы).

Перечень вступительных испытаний по каждому направлению подготовки (специальности) размещен на сайтах вузов. Перед вступительными экзаменами вузы проводят консультации.

ПОРЯДОК ПРИЕМА

Заявления можно подавать в 5 вузов на 5 специальностей (направлений подготовки) в каждом вузе.

Вступительная кампания в вузы ДНР начнется 20 июня Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Поступать можно по результатам (на выбор):

- ЕГЭ;

- Вступительных экзаменов в вузах (при подаче документов сразу в несколько вузов заранее уточните график испытаний, чтобы они не совпали по времени).

КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ

Особая квота:

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- Дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп;

- Инвалиды с детства и лица, получившие инвалидность в процессе прохождения военной службы;

- Ветераны боевых действий.

Отдельная квота:

- Герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества;

- Дети участников СВО (военнослужащих, проходивших службу в период мобилизации, действия военного положения, по контракту или добровольно);

- Дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, сотрудников органов внутренних дел РФ, направленных в другие государства органами госвласти и принимавшие там участие в боевых действиях.

В КАКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВУЗЫ ДНР МОЖНО ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ

- Донецкий государственный университет;

- Донецкий национальный технический университет;

- Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького;

- Государственной бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкая академия управления и государственной службы»;

- Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского;

- Донбасская национальная академия строительства и архитектуры;

- Донбасская аграрная академия;

- Донецкий институт железнодорожного транспорта;

- Донбасская юридическая академия;

- Горловский институт иностранных языков;

- Донецкая государственная музыкальная академия им. С.С. Прокофьева;

- Академия гражданской защиты МЧС ДНР;

- Академия Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики им. Ф.Э. Дзержинского;

- Донецкое высшее общевойсковое командное училище;

- Мариупольский государственный университет;

- Приазовский государственный технический университет.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Абитуриент предоставляет:

- Удостоверение личности;

- Документ об образовании (свидетельство о признании документов об образовании, выданных в Украине или ЛНР не нужно);

- Документы, подтверждающие льготы и (или) достижения (при их наличии);

- другие документы, указанные в правилах приема вуза.

В особых случаях возможно поступление без оригинала документа об образовании, на основании заявления о согласии на зачисление.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Абитуриент может подать документы:

- Лично;

- На электронный почтовый ящик;

- Почтой;

- Через Госуслуги (при наличии подтвержденной учетной записи).

ПОСТУПИТЬ НА БЮДЖЕТ

В вузах ДНР в предстоящем учебном году будет 10 тысяч бюджетных мест.

«Информатика и вычислительная техника», «Образование и педагогические науки», «Клиническая медицина» - такие группы специальностей и направлений подготовки студентов получили больше всего бюджетных мест в вузах ДНР на будущий учебный год, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

- Наибольший объем бюджетных мест установлен по следующим укрупненным группам специальностей и направлений: «Информатика и вычислительная техника» - 945 мест, «Образование и педагогические науки» - 930, «Клиническая медицина» - 737, - говорится в сообщении.

601 место отведено для группы «Техника и технологии строительства» и 455 - «Техника и технологии наземного транспорта».

Вступительная кампания в вузы ДНР начнется 20 июня Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Отмечается, что в вузах ДНР в следующем учебном году будет почти 10 тысяч бюджетных мест, что составляет около полутора процентов от общего объема госзаказа в России.

КВОТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИЙ

Вузам ДНР выделили квоты на получение стипендий Президента и Правительства РФ . Их выплачивают студентам и аспирантам, добившимся успехов в учебе по техническим и естественно-научным направлениям.

Стипендии Президента России Владимира Путина и Правительства РФ выплачивают студентам и аспирантам, добившимся успехов в учебе по техническим и естественно-научным направлениям, сообщает администрация Главы ДНР.

- К ним относятся информатика, электроника, приборостроение, машиностроение, архитектура и технологии строительства, электро-, тепло- и ядерная энергетика, химические технологии, физико-технические науки и другие, - говорится в сообщении.

Количество квот по вузам. Инфографика: «КП-Донецк»

Размер ежемесячной стипендии Президента РФ:

- для студентов - 7000 рублей;

- для аспирантов - 14 000 рублей.

Размер стипендии Правительства РФ:

- для студентов - 5000 рублей;

- для аспирантов - 10 000 рублей.

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