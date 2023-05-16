Сотрудник полиции ДНР помогает львам и тиграм, привезенным из зоопарка Мариуполя

Игорь Харин стал настоящим другом для хищников. Фото: МВД по ДНР

Со львами и тиграми старший лейтенант полиции Игорь Харин играется, как с кошками. Сотрудник полиции ДНР стал настоящим другом для хищников, вывезенных из Мариуполя. Об этой удивительной истории рассказали в пресс-службе МВД по ДНР.

- Старший инспектор дорожно-патрульной службы старший лейтенант полиции Игорь Харин стал настоящим другом для львов и тигров, которых в 2022 году привезли в село Придорожное Старобешевского района из пострадавшего в ходе боев зоопарка Мариуполя, - сказали в МВД.

Игорь Харин стал настоящим другом для хищников. Фото: МВД по ДНР

Игорь не остался равнодушным к судьбе хищников и на протяжении длительного времени во внеслужебное время постоянно общается с животными, делает для них все возможное. Его частые визиты в зоопарк переросли во взаимную привязанность с питомцами, в вольеры к которым полицейский входит без опасений.

В один из таких визитов на экскурсию пришли школьники, которые застали Харина за общением со львами и тиграми и с интересом смотрели на происходящее. Директор зоопарка Геннадий Кряжев давно дружит с Игорем и тепло отзывается о нем.

Школьники застали полицейского за общением с хищниками и с интересом смотрели на происходящее. Фото: МВД по ДНР

Сам Игорь отмечает, что регулярное общение с хищниками приносит ему настоящее удовольствие, а также позволяет вырабатывать такие необходимые в его непростой службе качества, как смелость, сила воли и уверенность в себе.

Игорю Харину 41 год. Мужчина с 2009 года служит в правоохранительных органах. Прошел путь от старшины до старшего лейтенанта полиции. Сейчас проходит службу в должности старшего инспектора ДПС Госавтоинспекции.

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