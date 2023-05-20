Взрывы произошли в районе старого аэропорта. Фото (архив): УНМ ДНР

Вечером 19 мая в Мариуполе прогремело несколько взрывов. Разрывы раздавались в юго-западной части города. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Донецкой Народной Республики.

По его информации, взрывы произошли в районе старого аэропорта. Их причину и последствия сейчас выясняют.

- Несколько взрывов прогремело в юго-западной части Мариуполя вблизи старого аэропорта. Причины и последствия уточняются, - рассказал представитель силовых структур ДНР.

Напомним, 19 мая украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка с использованием ракеты MFOM AT2, начиненной противотанковыми минами. Такие мины имеют магнитный датчик цели, реагируют на крупные металлические объекты. Они оснащены элементом неизвлекаемости, который подрывает мину при попытке перемещения. Мэр города призвал мирных жителей соблюдать осторожность и вызывать МЧС в случае обнаружения взрывоопасных предметов. Всего ВСУ за день выпустили по Донецку более 40 натовских снарядов и 7 ракет.

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