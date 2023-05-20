ВСУ за день выпустили по Донецку более 40 натовских снарядов и семь ракет, в том числе с противотанковыми минами

В Куйбышевском районе Донецка на территории поселка Первая Площадка обнаружены дистанционные противотанковые мины натовского образца. Фото: ТГ/Кулемзин

За прошедший день, 19 мая, Донецк десять раз подвергался обстрелам ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК ДНР.

Он уточнил, что под огнем украинских войск оказались четыре района.

- В направлении Петровского, Куйбышевского, Кировского и Киевского районов украинские нацисты выпустили 42 снаряда калибром 155 мм, 6 ракет из РСЗО и 1 ракету MFOM AT2 (начинена противотанковыми минами), - проинформировал градоначальник.

Мэр также сообщил, что вследствие обстрелов в городе повреждены 2 дома частного сектора и 2 общежития.

Напомним, 19 мая украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка с использованием ракеты MFOM AT2, начиненной противотанковыми минами. Такие мины имеют магнитный датчик цели, реагируют на крупные металлические объекты. Они оснащены элементом неизвлекаемости, который подрывает мину при попытке перемещения. Мэр города призвал мирных жителей соблюдать осторожность и вызывать МЧС в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

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