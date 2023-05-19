СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку ракету MFOM AT2 с противотанковыми минами

При обнаружении ВОП звоните в МЧС по номеру 101 (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка с использованием ракет MFOM AT2. По району была выпущена одна ракета. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 16:30 зафиксирован обстрел Куйбышевского района с применением MFOM AT2. ПО району была выпущено одна ракета, начиненная противотанковыми минами АТ2, — отметили в ведомстве.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин добавил, что мина имеет магнитный датчик цели, реагирует на крупные металлические объекты. Она оснащена элементом неизвлекаемости, который подрывает ее при попытке перемещения. Мэр города призвал мирных жителей соблюдать осторожность и вызывать МЧС в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

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